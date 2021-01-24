السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 51 وفاة و2583 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2583 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 691.854 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20726 حالة وفاة .

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10:24ت م

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بروكسل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2583 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و51 وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 691.854 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20726 حالة وفاة .// انتهى //10:24ت م0013

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