شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | في يومه العالمي .. المملكة تحقق إنجازات ومكتسبات في التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة خلال الفترة الماضية وبفضل الدعم السخي والمتواصل من القيادة الرشيدة -حفظها الله- قفزات نوعية ومؤشرات مرتفعة في تطوير منظومة التعلّم والابتكار وتمويل الأبحاث، وهي المحاور الرئيسة التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلّم والثقافة "اليونسكو" كمحددات للاحتفال باليوم العالمي للتعليم والذي يوافق اليوم 24 يناير، بهدف تعزيز التعاون الدولي لوضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في قمة أولويات التعافي بعد الجائحة.

واستطاعت وزارة التعليم إيجاد بيئة إلكترونية جاذبة للتعليم والتعلّم، وهي التعليم عن بُعد، وأبرزها منصة مدرستي المشروع الوطني المستمر وليس لمرحلة مؤقتة، حيث قدمت من خلالها أكثر من مليار حصة افتراضية ، لتكون منجز للتعليم .، والتي أسهمت في إنجاح واستمرار العملية التعليمية، وخدمة ستة ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور، وأيضاً 23 قناة لعين التعليمية، وقناة دروس عين في اليوتيوب ، حيث تجاوزت مشاهداتها 300 مليون مشاهدة .