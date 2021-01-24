شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشيخ السليمان" يحذر من ثلاث معاصي تدخل في أكل المال الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان من أكل المال الحرام بالرشوة والتزوير وشهادة الزور ، مؤكداً أنه مال سُحت .

وأضاف " السليمان " في حديث لمؤسسة الدعوة الخيرية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يأكل المال الحرام " النار أولى بهم " ، فلا شك أن أن الإختلاس من المال العام أو الشركات يدخل في المال الحرام .

وتابع الشيخ " السليمان " أن التزوير أيضاً يدخل في هذا التحذير كتزوير الأختام والوقيع والخطابات وغيرها ، وأشد هذه الأمور شهادة الزور لأنه يعاقب بها أبرياء ويحرر بها مجرمون .

واستشهد الشيخ السليمان بقول النبي " صلى الله عليه وسلم " حينما سئل عن الكبائر : " الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ثم قال " ألا وقول وشهادة الزور " ، فلا زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قال الصحابة " ليته سكت " إشفاقاً عليه صلى الله عليه وسلم .