شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مروض الثعابين بعد تعرضه للدغة: "هذه المرة الخامسة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مروض الثعابين عدنان الهرمي، عن حالته الصحية بعد أن تعرض للدغ أثناء مداعبة " كوبرا " بجازان.

وقال الهرمي : " بعد اللدغة من ااكوبرا توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج والحمدلله وبعد خروجي من المستشفى بيوم توجهت إلى مهرجان عجلان بمحافظة القنفذة وقدمت عرض مع ثلاث كوبرات ".

وأضاف : للمعلومة هذه المرة الخامسة انلدغ من الثعابين وكثير مواقف حصلت مع الأسد والضبع وغيرها ولكن هذا مايمنعني أترك هوايتي

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو، أظهر مروض الثعابين بعد تعرضه للدغ أثناء مداعبة كوبرا في أحد الأحواش بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

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