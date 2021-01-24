شكرا لمتابعة خبر عن بعد وفاة الأم..أسرة تجدد مطالب البحث عن والدهم المتغيب منذ 7 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

توفيت مواطنة، الجمعة الماضية، في حادث بخميس مشيط، ما جدد جراح أبنائها الذين فقدوا والدهم منذ 7 سنوات إثر تغيبه عن المنزل في ظروف غامضة.

وجدد الأبناء مطالبهم بالبحث عن والدهم الذي اختفى منذ عام 1436هـ، ولم يتمكنوا من الوصول إليه موضحين أنه كان يعاني اعتلالات نفسية.

وناشد أبناء المفقود " سعد علي الشهراني " الجهات الأمنية مساعدتهم بتكثيف البحث عنه.