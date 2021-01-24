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قال قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، إنه لا يجوز لمحلات النظارات المتعاقدة مع شركات التأمين مخالفة العقد واستبدال النظارة الطبية بأخرى شمسية.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة” أن العبرة في النهاية بالعقد المتفق عليه مع شركة التأمين وما قام به المحل محرم ولا يجوز قبوله، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: ” يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”.
وأشار إلى أن عدداً من شركات التأمين تسعى للتحلل من التزاماتها المبرمة في العقد ومقدمي الخدمة والمستفيدين أيضاً يقومون بالعبث والتحايل على العقد، مبيناً أن العقد المبرم بين الطرفين لا يجوز مخالفته.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الماجد” يوضح حكم مخالفة عقد التأمين واستبدال النظارة الطبية بأخرى شمسية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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