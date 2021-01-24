ضبط عمالة وافدة يعملون في تطبيقات تأجير المركبات بمعرفات سعودية

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ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عمالة وافدة يعملون في أحد تطبيقات تأجير المركبات بمعرفات سعودية، حيث جرى إيقاف المعرفات من هيئة النقل.
كما تمكنت الفرق التفتيشية من ضبط بعض العمالة المنزلية يعملون في أحد المصانع إضافة إلى عمالة يعملون عند الغير.
وكانت الفرق التفتيشية قد نفذت نحو 1400 زيارة ميدانية على مواقع متفرقة من الرياض خلال الأسبوع الحالي؛ أسفرت عن ضبط 125 مخالفة وإنذاراً في جميع الأنشطة المستهدفة.
Source akhbaar24.argaam
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