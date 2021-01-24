قصة ملهمة يرويها حارس أمن.. درس حتى تخرج صيدلانياً يعمل في نفس الشركة (فيديو)

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روى الصيدلاني ماجد الرافعي – حارس الأمن سابقا – قصته الملهمة وجده واجتهاده، وكيف أصبح صيدلانيا في نفس الشركة التي عمل فيها سابقا كحارس أمن.
وأوضح أنه جاء من قرية صغيرة في منطقة عسير، والتحق بكلية الصيدلة بجامعة الملك خالد بأبها عام 2013م، وأنه كافح خلال الدراسة حتى إنه التحق بالعمل كحارس أمن في إحدى الشركات الصيدلانية.
وأضاف أن مشواره كان صعبا، وكان عليه أن يوازن بين الحياة الجامعية وظروف العمل التي تتطلب السهر، كون عمله يبدأ من منتصف الليل حتى آخر ساعات الفجر، ليتجه بعدها إلى الجامعة، كما تولدت لديه رغبة للالتحاق بالشركة كصيدلي بعدما أحب هذا المجال.
وأشار إلى أن طريق الوصول كان مليئا بالمنافسة، حيث تخرج عام 2018، وأقامت الشركة التي يعمل بها حارسا للأمن ندوة بالتعاون مع كلية الصيدلة لدعوة الخريجين للالتحاق بها، وتقدم للاختبار وأجرى المقابلة حتى قبل في الشركة.
وبيّن أنه تدرج في أيام وليالٍ صعبة، من حارس أمن في عمر صغير، إلى صيدلي سعودي وأب وزوج، وبرهن لنفسه أن هذه الدنيا تحمل في طياتها الكثير من العبر والدروس والمفاجآت التي لم يتوقع حدوثها، موصيا أمثاله بأن يحلموا ويعملوا فما زال للأمل فيهم بقية.
Source akhbaar24.argaam
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