وكيل الصحة يوضح متى يمكن تخفيف ورفع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا (فيديو)

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توقع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، تجاوز النسبة المطلوبة للوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، والتي يمكن بعدها تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “إم بي سي” في أسبوع أمس (السبت)، أن الوصول للمناعة المجتمعية يتم من خلال تطعيم أكبر عدد، أو العدوى التي يصاب بها السكان، وأنهم يتحاشون الأخيرة.

وأكد أن عدم تجاوز من أخذوا اللقاح نصف مليون يرجع إلى الكميات الموجودة من اللقاح، مبيناً أن العقد مع شركة فايزر يتضمن وصول 100 ألف جرعة كل أسبوع، على أن يرتفع العدد تباعا، إضافة إلى العمل على إجازة لقاحات أخرى من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

وبيّن أن الكمية الموجودة من لقاح كورونا تغطي الجرعة الثانية لمجموعة كبيرة ممن أخذوا الأولى.

وشدد على ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد ولبس الكمامة، مبينا أن البعض بدأ التساهل بعد توفير اللقاحات.

Source akhbaar24.argaam

