الأرصاد: هذا هو الموعد المتوقع لارتفاع درجات الحرارة بالمملكة

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توقع المختص بالطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة بعدد من المناطق.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، ستبدأ تأثيرات الكتل الهوائية في الانخفاض بشكل تدريجي، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة تدريجيًا.

وأشار إلى أن الأجواء ستبقى دافئة نهارًا وتميل للبرودة في الليل، وذلك في كافة مناطق المملكة، باستثناء المناطق الشمالية التي ستظل باردة، في حين تبدأ درجات الحرارة الصغرى في الارتفاع بتلك المناطق اعتبارًا من يوم الاثنين.

Source akhbaar24.argaam

