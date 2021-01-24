“حساب المواطن”: استمرار تعليق التسجيل في البرنامج.. باستثناء هذه الحالة

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أكد حساب المواطن، استمرار تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج، وأنه لا يوجد تاريخ معين لإتاحة التسجيل، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
وقال برنامج “حساب المواطن إنه “يستثنى من ذلك إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين”.
وبين أن ذلك يأتي وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.
Source almnatiq
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