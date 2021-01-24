مشاهد توثق سحر الطبيعة في صحراء بجده غرب تبوك

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وثقت مشاهد جوية ألتقطت بعدسة وكالة الانباء المحلية “واس”، كيف شكّلت التضاريس الصخرية جمال الطبيعة في صحراء بجده غرب منطقة تبوك. وأظهر الفيديو الذي نشرته “واس”، ترامي الأشكال الصخرية على مد البصر، بتكوينات متنوعة في التصميم والارتفاع والامتداد والأحجام، كما تكونت وديان أسفل الجبال الشاهقة. Source almnatiq





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