«حساب المواطن» يجدِّد التذكير بخطوات إضافة التابعين

جدد برنامج «حساب المواطن» بخطوات إضافة التابعين إلى الحساب في البرنامج وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أبي أضيف مولود جديد كيف الطريقة؟».

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر «تويتر»: «يمكنك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ)، عن طريق البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي: «http://ca.gov.sa».

وإلى ذلك جدَّد برنامج حساب المواطن، التأكيد أن التسجيل في البرنامج متوقف حاليًا إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا.