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«حساب المواطن» يجدِّد التذكير بخطوات إضافة التابعين

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الرياض - محمد عبدالله - التسجيل في البرنامج متوقف حاليًا..

جدد برنامج «حساب المواطن» بخطوات إضافة التابعين إلى الحساب في البرنامج وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أبي أضيف مولود جديد كيف الطريقة؟».

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر «تويتر»: «يمكنك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم  حفظ)، عن طريق البوابة الالكترونية من خلال الرابط التالي: «http://ca.gov.sa».

وإلى ذلك جدَّد برنامج حساب المواطن، التأكيد أن التسجيل في البرنامج متوقف حاليًا إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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