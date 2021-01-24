خطف 10 مصريين في ليبيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

اختطف مجهولون في مدينة طبرق في ليبيا 10 مصريين كانوا قادمين للعمل في المدينة، وطلبوا فدية مقابل الإفراج عنهم.

وقال اثنان من أهالي المخطوفين: “إن الشباب المختطف يبلغ عددهم 10، وهم من قرية فابريقة التابعة لمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، حيث سافروا للعمل في ليبيا وتم اختطافهم من حافلة كانوا يستقلونها هناك”، وفقًا لـ”العربية”.

وأضافا أن المختطفين هم خالد الياس أبو سيف، ومحمود علي محمد، ومحمد علي محمد، أحمد رمضان سعيد، وعبدالرحمن أحمد فرغلي، هشام فتحي علي، عويس فتحي الحلفاوي، محمود علي محمد، يونس ماهر سيد، محمد عزت يوسف، مضيفين أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 30 ألف دينار ليبي عن كل شاب.

وقالا: إنهما أبلغا أعضاء مجلس النواب عن المدينة، والذين بدورهم أبلغوا السلطات المصرية، مؤكدين أن وزارة الخارجية تتابع الأمر.

الجدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت تدخلت في نهاية يونيو من العام الماضي لتحرير 23 مصريًّا خطفوا وعذبوا على يد ميليشيات حكومة الوفاق.

وتدخلت السلطات المصرية حينها لتحرير العمال والإفراج عنهم وإعادتهم، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.

