عوالق ترابية تحجب الرؤية على منطقة المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة غداً، تضمن عوالق ترابية, تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد قد توقع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، اليوم الأحد بمشيئة الله.

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس أن يكون الطقس باردًا ومستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة:

وتوقع المركز أن تسجل كل من جدة وجازان والقنفذة 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، كما تسجل القريات وطريف أقل درجة حرارة وهي صفر مئوية.



