شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل الطلاب المستجدين في الابتدائي.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من اليوم (الأحد) استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، عبر نظام نور.

ووجهت جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحددت الوزارةُ خطةً زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ويشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11 - 24 /‏‏‏6/‏‏‏ 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور، من 25/‏6/‏1442هـ إلى 13/‏7/‏1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير كافة لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم11/‏‏‏6/‏‏1442هـ.

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمئة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم يوم 4/‏‏10/‏‏1442هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1/‏7/‏1442هـ، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 19/‏‏2/‏‏1443هـ.