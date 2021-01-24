

سيئول 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 392 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,084 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,349 حالة وفاة .

// انتهى //

07:00ت م

0006



سيئول 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و 12 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75,084 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,349 حالة وفاة .// انتهى //07:00ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.