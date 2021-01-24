

بكين 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88991 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635 وفاة.

// انتهى //

04:03ت م

0105



بكين 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 88991 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635 وفاة.// انتهى //04:03ت م0105

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.