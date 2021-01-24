السعودية اليوم / تونس تسجل 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2041 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 195,314 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6154 حالةً.

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03:54ت م

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تونس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 195,314 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6154 حالةً.// انتهى //03:54ت م0103

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