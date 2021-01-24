شكرا لقرائتكم خبر عن محطة بيئية لقياس الهاطل المطري والسطوع وحرارة التربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت وزارة البيئة محطة مناخية آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية. كما تحتوي على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفّر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة في الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغيّر المناخي التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

يشار إلى أن الوزارة تقوم بتشغيل وصيانة شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة، وتضم هذه الشبكة (914) محطة رصد موزعة على مختلف المناطق، تشمل (392) محطة أمطار، و(74) محطة مناخية، و(40) محطة أودية (سيول)، و(7) محطات لقياس مستويات مياه السدود، و(401) بئر مراقبة لقياس مستويات المياه الجوفية.