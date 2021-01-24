شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المتبع عند تأخر الرد على اعتراضات مخالفات الرصد الآلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراء المتبع عند تأخر الرد، على الاعتراضات الخاصة بمخالفات الرصد الآلى.

وقالت الإدارة أنه في تلك الحالة، يُفضل مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة، للاطلاع على تفاصيل المخالفة المسجلة، والاعتراض عليها.

جاء ذلك ردًا على استفسار شخص حول مصير مضاعفة المخالفة التي سُجلت ضده من خلال الرصد الآلي، بعد اعتراضه من خلال " أبشر " قبل 20 يوما دون رد.