الرئيس النيجيري يتعهد بالقضاء على "بوكو حرام" خلال عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري، بالقضاء على جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في المناطق الواقعة شمال شرق البلاد خلال عام.

وأكد وزير الدفاع النيجيري اللواء بشير صالحي ماغاشي، إلى أن "الحرب على الجماعة الإرهابية ستنتهي هذا العام".

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تنشط في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعدا للهجمات منذ بداية ديسمبر/كانون الأول.

وخلال عطلة الميلاد، خطف عشرات الحطابين قرب غامبورو وقتل 11شخصا قرب شيبوك فيما خطف قس.

ويعجز مليونا شخص عن العودة إلى منازلهم بسبب أعمال العنف.