سيناتور يحذر من مساءلة ترامب.. تفتح باب محاكمة رؤساء سابقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر عضو جمهوري بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء سابقين.

وقال السيناتور جون كورنين، في تغريدة موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟ فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

وأصبح ترامب في وقت سابق هذا الشهر أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونجرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من 10 جمهوريين.



ويواجه ترامب اتهامات تتعلق بالتحريض على تمرد مسلح بعد كلمته الحماسية لأنصاره في السادس من يناير/كانون الثاني وما أعقبه من اقتحامهم مبنى الكونجرس في هجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى.

وفي المقابل، يعارض عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ محاكمة ترامب التي قد تفضي إلى منعه من الترشح للرئاسة مجددا.

ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

