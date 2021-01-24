مادورو مستعد لـ"صفحة جديدة" مع الولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن.

ودعا مادورو إلى التأسيس لـ"مسار جديد" بعد سنوات من العلاقات المتأزمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الاشتراكي أمام أنصاره: "نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن تستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم".

وأصاف أن فنزويلا "على استعداد لقلب الصفحة" مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكانت إدارة الرئيس السابق ترامب فرضت عقوبات اقتصاديّة عدّة على فنزويلا، تشمل حظراً نفطيّاً لا يزال سارياً منذ عام 2019، في محاولة لإطاحة نظام مادورو الاشتراكي الذي تصفه الولايات المتحدة بـ"المستبدّ".

وبعد برود في العلاقات بين البلدين استمرّ سنوات، انقطعت العلاقات الدبلوماسيّة نهائيّاً بين كراكاس وواشنطن في 23 يناير/كانون الثاني 2019 إثر اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً موقّتاً لفنزويلا.

وبعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكيّة، هنّأ مادورو السياسيَّ المخضرم، قائلاً إنّ "فنزويلا مستعدّة للحوار والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها"، مكرّراً ذلك في ديسمبر/كانون الأوّل.

ويعتقد محلّلون أنّ إدارة بايدن ستتّخذ موقفاً أكثر اعتدالاً حيال فنزويلا وستدعم الوساطات الدوليّة من أجل الانتقال نحو حكومة جديدة في هذا البلد.