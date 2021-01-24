شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم استغلال عقد التأمين الطبي في استبدال النظارة الطبية بشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استفسر مواطن عن حكم الاتفاق مع محل نظارات لبيع نظارة شمسية على أنها طبية، في حين أنه يخالف عقد شركة التأمين الطبي التي تمنح نظارات طبية فقط.

ومن جانبه أكد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن ذلك لا يجوز.

وقال الماجد: " العبرة بالعقد المتفق عليه مع شركة التأمين وما قام به المحل محرم ولا يجوز قبوله؛ مستشهدًا بقوله سبحانه وتعالى: “يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم ".