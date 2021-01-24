شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار أسري تحذر من فارق العمر بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصحت مها قطان مستشار أسري، المقبلين على الزواج باختيار الأشخاص المتقاربين لهم في السن .

وقالت المستشار الأسري : " يفضل أن يكون هناك تقارب في السن بين الزوجين ولايزيد الفارق بينهما عن 5 سنوات ".

وأكدت أنه لابد أن يكونا الزوجين من جيل واحد فيكون التفاهم والتقارب أفضل .

وأضافت: " هناك سيدات كبيرة في السن يتزوجن من أشخاص أصغر منهن ، ويكون لديهن خبرات حياتية كثيرة ويمكن مساعدة أزواجهن في أشياء كثيرة ، ولكن من المتوقع أن يتزوج الرجل غيرهن ويجب تقبل ذلك".

وأشارت إلى أن بعض الرجال يتزوجون بفتيات أصغر منهم بأكثر من عشرين سنة، مبينا أنه على الرغم أن الفكرة بالنسبة للرجل مقبولة إلا أنه يعتبر استغلال لبراءة الفتاة.