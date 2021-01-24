فخري باشا.. الوالي التركي و بشاعة ما فعله في مدينة رسول الله و أهلها.

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‏????| فخري باشا.. الوالي التركي الذي لم يعِ أن التاريخ لا ينسى ولن يغفر بشاعة ما فعله في مدينة رسول الله وفي أهلها.





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