السعودية اليوم / مصر تسجل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 573 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي الإصابات في مصر حتى اليوم هو 161143 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8902 حالة وفاة.

// انتهى //

03:35ت م

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القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة 49 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 573 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126176 حالة.وذكر مجاهد أن إجمالي الإصابات في مصر حتى اليوم هو 161143 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8902 حالة وفاة.// انتهى //03:35ت م0101

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