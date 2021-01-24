السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة غداً، تضمن عوالق ترابية, تشمل تأثيرها تدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

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03:23ت م

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