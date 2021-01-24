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السعودية اليوم / فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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باريس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) و 230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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