السعودية اليوم / فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.

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باريس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.// انتهى //00:34ت م0094

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