السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يؤكد أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمنطقة



بريدة 10 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس

وشدد سموه على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ.

// انتهى //

23:10ت م

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بريدة 10 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن توفر اللقاح لا يعني انتهاء الفيروس.وشدد سموه على جميع القطاعات في المنطقة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ أيدها الله ـ لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ.// انتهى //23:10ت م0089

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