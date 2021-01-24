السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 191,799 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 191,799 إصابة جديدة و 3,895 حالة وفاة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغت 24,704,417 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412,592.

// انتهى //

23:08ت م

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واشنطن 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 191,799 إصابة جديدة و 3,895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغت 24,704,417 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412,592.// انتهى //23:08ت م0088

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