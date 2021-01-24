شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد بالصور.. الرياض عاصمة «الأمن والأمان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” خلال جولة لعدد من الحدائق العامة في الرياض تواجد العائلات للتنزه والاستمتاع بالأجواء في أمن وطمأنينة دون خوف أو قلق، مؤكدين ثقتهم في قوات الدفاع الجوي بالمملكة.وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بيقظة رجال الدفاع الجوي وبسالتهم، وقدرتهم على اعتراض الصواريخ الحوثية، وإسقاطها قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدين أن هذه اليقظة تعزز الثقة في إمكانات القوات المسلحة، وقدرتها على دحر الانقلابيين الحوثيين.