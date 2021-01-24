شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير حاويات النظافة بمليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية مليجة وتيرة أعمالها الوقائية عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لحاويات النظافة بمركز الكهفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . كما عززت أعمال النظافة وإزالة المخلفات.

وكثفت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات قسم الصيانة أعمال طلاء وصيانة الأرصفة وذلك ضمن معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

يذكر أن البلدية أعلنت مؤخرا مشاركتها في الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان «الخوارج شرار الخلق»، والتي تستهدف تحصين المجتمع من خطر فكر الخوارج والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج وفكرهم وإبراز جهود المملكة في مواجهتهم.