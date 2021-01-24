شكرا لقرائتكم خبر عن إصحاح بيئي بأحياء رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية رأس تنورة ممثلة بإدارة الخدمات أعمال إصحاح بيئي وتعقيم في المحافظة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد. كما كثفت أعمال النظافة وإزالة المخلفات في عدة مواقع بالمحافظة.

وعززت البلدية أعمالها في مراقبة الأسواق، والرقابة العامة، وتكثيف الرقابة على أسواق النفع العام؛ لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت.