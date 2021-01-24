شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال المرحلة الثانية لتطوير شوارع الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة الجبيل، في كشط عدد من الشوارع بالأحياء تمهيدا لسفلتتها وأعمال الدهان في عدد من المواقع والشوارع، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان وانسيابية الشوارع، وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.

وبين رئيس البلدية م. نايف الدويش، أن تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مرحلتها الثانية سيشمل شوارع الجبل وأبو بكر الصديق والأمير محمد بن فهد والمغفور له الملك عبدالعزيز والمدينة المنورة، بالإضافة إلى شارع الملك فيصل الغربي، مشيرا إلى أن الأولوية للمنازل القائمة، والأماكن المحتمل تضررها من الأمطار.

وتابع «الدويش» أن ضاحية الملك فهد بالجبيل لها اهتمام خاص في هذا الشأن وهناك خطط قادمة، وتم استبدال عدد من أعمدة الإنارة وإجراء الصيانة اللازمة، موضحا أن البلدية تولي اهتماما بحميع الأحياء القديمة والجديدة والمخططات.

وأكد أن الجهود مستمرة لرفع مستوى أداء الطرق في الأحياء الجديدة والداخلية، تحقيقا لرضا مستخدميها من خلال تأمين انسيابية الحركة، والتي تتضمن تحسين تصاميم التقاطعات وتوفير إشارات ضوئية مع تخطيط أرضي يضمن انسيابية حركة السيارات وتقليل الاختناقات المرورية ورفع عوامل السلامة المرورية على المحاور الرئيسية وتحسين المشهد الحضري للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتوفير بيئة حضرية ذات مستويات عالية للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.