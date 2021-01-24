شكرا لقرائتكم خبر عن الذراع الإيراني لن يصل لمبتغاه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح اللواء متقاعد عبدالله الجداوي أن الذراع الإيراني في اليمن لن يكُف عن عبثه ولن يصل بإذن الله لمبتغاه وفي كل مرة تثبت إيران أنها دولة تسعى للخراب والتدمير في الوقت الذي تمضي فيه السعودية قدماً نحو البناء والتعمير لصالح الإنسان والإنسانية، والعالم كله شاهد على ذلك، لكن من المؤسف أن جماعة الحوثي حولت اليمن العربي الأصيل إلى أداة تعبث بها إيران إلى أن تم مؤخراً تصنيفها كجماعة إرهابيه بعد كل المحاولات التي بذلت معهم من أجل تغليب مصلحة اليمن واليمنيين، ولكن هيهات معهم وهيهات لهم ولمسيريهم أن ينالوا من المملكة أو من شعبها وأمنها، وليعلموا أن الصبر والحلم ليس ضعفاً وسيأتي اليوم الذي يلفظهم فيه كل اليمن واليمنيين والعالم أجمع.