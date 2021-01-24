شكرا لقرائتكم خبر عن التصدي للهجوم البربري الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود د. عادل عبدالقادر أن ما سخرته المملكة من قدرات جوية ودفاعية وتجهيزات في حماية الأراضي والشعب وكل القاطنين على أراضيها بكفاءة وجودة عالية حقق الأمن والاستقرار واستطاعت التصدي للهجوم البربري الإرهابي الذي يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى، ولا شك أن الخيبات والخسائر والألم على تلك الميليشيات دعته لأن يستخدم كل ما تزود به إيران تلك الميليشيات الإرهابية لبث الفوضى للمنطقة وإيجاد الاضطرابات والتدمير للإنسان والعمران، مبينا الدور الكبير الذي تقدمه المملكة لأشقائها اليمنين دبلوماسيا وعسكريا وإنسانيا ودعم الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، موضحا أن استهداف المدنيين المستمر من قبل تلك الميليشيات والممارسات الدموية لعدو اليمن واستمرار استخدامه كذراع إيراني لبث السموم والفوضى في المنطقة، مطالبا جميع القوى الدولية بالتحرك ضد هذه الميليشيات الجبانة.