شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون عرب: انتهاكات ميليشيا الحوثي تتطلب تدخلا رادعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مختصون في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية إن استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من نظام الملالي الإيراني في توجيه الصواريخ صوب المملكة يتطلب تدخلًا دوليًا لردع هذه الانتهاكات والخروقات للقوانين الدولية، واتفاق ستوكهولم، مشددين على أن المملكة على مدار التاريخ داعية للسلام، وترفض العنف أو رفع السلاح، وتطبّق أقصى درجات ضبط النفس، لكن في الوقت ذاته من حقها الرد على أي محاولة لاستهداف أراضيها، مؤكدين أنه لولا تدخّل التحالف العربي بقيادة المملكة لسقطت اليمن في الفخ الذي خطط له نظام الملالي من أجل تقسيمها إلى دويلات متناحرة.

اتفاقية ستوكهولم

وقالت الباحث في الشؤون الإيرانية والعلاقات الدولية د. سمية عسلة إنه وفقًا للقوانين الدولية واتفاقية ستوكهولم يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع عاجل لبحث فرض عقوبات على ميليشيا الحوثي بعد تورطها في إطلاق صاروخ تجاه العاصمة السعودية الرياض. مؤكدًا أنه تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه، لافتة إلى أن هذه الميليشيات المارقة تتلقى التعليمات من طهران وتستخدم أسلحة وصواريخ إيرانية. وحذرت من أن نظام الملالي يتوهّم أنه قادر على استهداف الدول التي تتصدى لأطماعه في المنطقة، خصوصًا المملكة التي أعطت إيران دورسًا كثيرة وقوية سواء في الدبلوماسية الرصينة التي تعتمد على الرؤية والعقل أو على قوة الرد في حال الاعتداء على شبر من أراضيها.

منظومة الإرهاب

ورأى الباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني أن الحوثي يسعى لمحاولة العبث بأمن منطقة الخليج بإيعاز من النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن محاولة استهداف الرياض بصاروخ ليس المرة الأولى في إطار منظومة الإرهاب الحوثي الذي تسعى طهران من خلاله إلى إسقاط المنطقة في فخ الخلافات المذهبية، وأكد أن انتهاكات الحوثي في البحر الأحمر تشكّل خطرًا على الأمن والملاحة الدوليين ما يحتاج إلى سرعة تدخّل المجتمع الدولي.

تحقيق دولي

وطالب الباحث في الشؤون الإيرانية محمد شعت بضرورة الانتباه إلى المخططات الإيرانية التي تتخذ من ميليشيا الحوثي في اليمن و«حزب الله» في لبنان والحشد الشعبي في العراق أذرعًا إرهابية للعبث بأمن واستقرار المنطقة، وطالب بتحقيق دولي في التقرير الذي نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية الذي كشف عن أن إيران نشرت درون من طراز «شهيد- 136» التي يطلق عليها أيضًا «الطائرات الانتحارية» في محافظة الجوف شمال اليمن.

مطالب بفرض عقوبات دولية على إيران

المملكة داعية للسلام ورافضة للعنف على مدار التاريخ

التحالف العربي أنقذ اليمن من «فخ» نظام الملالي