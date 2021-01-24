شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين سبل العيش لأيتام مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع «مهارتي بيدي - 2» لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

وعقدت أمس الأول، دورة تدريبية في مجال صناعة المعجنات، استفاد منها 75 معيلة لإكسابهن المهارات الأساسية لإيجاد فرص العمل المدرة للدخل ودخول سوق العمل بمهنية عالية.

يذكر أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي «الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية والحيوانية»، وينتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.