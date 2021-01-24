شكرا لقرائتكم خبر عن 203 متعافين من «كوفيد- 19».. و«النشطة» مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل «197» حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة «366185» حالة، من بينها «2107» حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها «329» حالة حرجة، كما تم تسجيل «203» حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى «357728» حالة.

وبلغ عدد الوفيات «6350» حالة، بإضافة «4» حالات وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء «33875» فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.