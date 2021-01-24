شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق بوابة «أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق ملتقى مكة الثقافي اليوم الأحد بوابة «أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي»، التي وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على إقامته في فبراير المقبل.

وأوضحت أمانة ملتقى مكة الثقافي أن البوابة ستمكن الفرق من المشاركة في التحديات التقنية المطروحة والرامية لإيجاد حلول رقمية تعزز منظومة التحول الرقمي بالمنطقة ومحافظاتها من خلال التفاعل مع موضوع الملتقى لهذا العام، الذي يحمل عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟». وأضافت إن البوابة سوف تتيح الفرصة أمام طلاب وطالبات جامعات المنطقة الحكومية والأهلية للتسجيل تمهيداً للمشاركة في أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي تنطلق في فبراير المقبل بمشاركة نخبة من العلماء المحليين والدوليين في المجال الرقمي. ونوهت بأن مشاركة طلبة الجامعات ستركز على استحداث منصات وتطبيقات وبرامج تدعم التحوّل الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه، والخدمات وسيسبق انطلاق أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي عقد تجمع للفرق المشاركة يتم خلالها طرح المعوقات ووضع الحلول الرقمية لها.

وأشارت الأمانة إلى أن الملتقى وخلال الأشهر الماضية شهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد، وأثمر عن ذلك تبني واستحداث تطبيقات للهواتف الذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة.