شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 13 لعبة رياضية جديدة بنادي صم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية ثلاث عشرة لعبة في مختلف الألعاب الرياضية المتنوعة، ودعا إلى التسجيل في هذه الألعاب المشتملة على كرة القدم واليد والطاولة واليد وألعاب القوى والبولينج والتايكوندو والسباحة والرماية والبلياردو والطائرة لجميع الصم وضعاف السمع.

وأوضح رئيس النادي د. ناصر الشمري أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشواره في عملية التطوير الفني في تأهيل الفرق الرياضية، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولات الاتحاد السعودي لرياضة الصم في مختلف الألعاب.

وأشار إلى أن النادي يعمل على إعداد برنامج رياضي متكامل في مختلف الألعاب يتم من خلالها تقييم الفرق واللاعبين، وذلك بهدف إعداد الفريق النهائي بنادي الصم في مجمل الألعاب والبدء في عملية التأهيل الفني لخوض منافسات البطولات القادمة.

وأشار نائب الرئيس مشرف الأنشطة الرياضية بالنادي محمد النهدي إلى أن عملية التأهيل والتدريب مستمرة لأعضاء الفريق عبر برنامج مكثف وبشكل يومي وتهيئة ملعب النادي لإقامة التدريبات اليومية وإيجاد برامج ترويحية للفرق الرياضية المشاركة، والتي تصب في رفع المستوى المهاري والفني والعمل على تسجيل اللاعبين واستحداث ألعاب جديدة، حيث يأتي هذا الأمر في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي، واعدًا مواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة.