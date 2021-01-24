شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تستثني انتساب البكالوريوس من «تخفيضات كورونا»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استثنت جامعة الطائف طلاب انتساب البكالوريوس من تخفيض الرسوم الدراسية، وكان رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري قد وجّه بتخفيض الرسوم الدراسية فقط لبرامج الماجستير خلال الفصل الدراسي الجاري بنسبة ٣٠%، تقديراً للظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا.

من جانبه، كشف عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي أن التخفيض المخصص للماجستير يأتي في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، وتماشياً مع ما قدمته الدولة في التعامل مع آثارها وتبعاتها على مختلف القطاعات وفئات المجتمع، ودعمًا لأبنائنا الطلاب بالإسهام في تخفيف الأعباء المالية، وتمكينهم من الاستمرار في مسيرتهم الدراسية على أكمل وجه.

ولفت المالكي إلى أن المبادرة تأتي مكملة لما قدمته جامعة الطائف من دعم تقني وأكاديمي لطلاب الدراسات العليا منذ بداية الجائحة، إذ قدمت الجامعة عملاً مميزاً في تقديم المحاضرات من بعد. من جهته أوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور سطام العتيبي، أن التخفيض الذي قدمته جامعة الطائف لبرامج الماجستير بلغ (30%) مراعاة للظروف المتعلقة بجائحة كورونا. وفي ما يخص طلبة الانتساب لمرحلة البكالوريوس والجامعة لم تهمل أو تنسى طلابها وعملت منذ بداية برامج الانتساب ولسنوات عدة على مراعاة كافة الظروف، وهناك إعفاء كامل من الرسوم الدراسية للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي وبرامج التأهيل الشامل والمستفيدين من جمعية (كلانا) الخيرية. والمشاركين في الحد الجنوبي مع تخفيض بمقدار الثلث لمساندي المشاركين في الحد الجنوبي.