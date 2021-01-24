شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» لـ الخليج 365: 66000 تطعيم ضد «كوفيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت صحة الشرقية لـ«الخليج 365» أن حالات التطعيم ضد فايروس « كورونا »، بمركز معارض الظهران ارتفع إجماليها إلى 66000 متطعم حتى الخميس الماضي، وأضافت أنه تمت زيادة العاملين في مركز اللقاحات إلى 320 كادرا على ورديتي عمل، والطاقة الاستيعابية في مركز اللقاحات بالشرقية تستوعب 4500 يومياً.

وكانت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة أوضحت لـ«الخليج 365» أن الجرعة الثانية من اللقاح المعتمد حالياً في المملكة يمكن إعطاؤها خلال 6 أسابيع بعد الجرعة، نظراً لتأخر وصول الدفعات المقررة من لقاح كورونا المعتمد إلى المملكة والدول التي تصدر لها الشركة اللقاح، بسبب تعديلات تجريها الشركة الصانعة في خطوط الإنتاج، وتقوم «الصحة» حالياً بإعادة جدولة المواعيد الجديدة لمن لم يحصل على اللقاح.