شكرا لقرائتكم خبر عن من دالاس إلى الطائف.. الخليج 365 ترصد رحلة السائح الأمريكي جون والان مع التفاصيل
من جانبه، قال لـ«الخليج 365» المرشد السياحي أحمد الجعيد إنه يعتز بصداقته مع جون وما زال التواصل مستمراً بينهما، ورصد إعجابه هو وغيره من جنسيات مختلفة بالسياحة في المملكة والوجهات التي زاروها برفقته. وعن موقفه في تأمين مبلغ مالي للسائح الأمريكي أثناء تعطل حسابه البنكي، قال إن ذلك غير مستغرب من أي سعودي، وأعطى الموقف انطباعاً جيداً عن سياحتنا التي لا تنحصر في الوجهات الرائعة، بل في أخلاقنا وقيمنا الأصيلة، لافتاً إلى أهمية أن يحرص كل مسافر إلى بلد آخر على إشعار البنك حتى لا يتعرض إلى ما تعرّض له جون من توقف حسابه وحرمانه من عمليات الصرف الآلي. في السياق، تستمر باقات موسم شتاء السعودية تحت شعار «الشتاء حولك» في 17 وجهة سياحية حول المملكة، ويوفر الموسم ما يزيد على 300 تجربة وباقة سياحية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد محمد حميد الدين إن جهود ومبادرات الهيئة مستمرة ومتجددة مع إطلاق موسم شتاء السعودية، واستثمار النجاحات التي حققها موسم صيف السعودية (تنفس)، واستمرار الشراكة المميزة مع القطاع السياحي الخاص لتقديم تجارب وأنشطة سياحية ممتعة وجديدة تتناسب مع أجواء الشتاء الرائعة والتنوع المناخي والطبيعي الذي يميز المملكة. وأكد حميد الدين دور الإعلام في عكس الصورة الإيجابية عن المقومات السياحية التي تمتاز بها المملكة، وقال: نعول كثيراً على إبداع وجهود وسائل الإعلام لتقديم الصورة المشرقة لما تملكه المملكة من طبيعة ساحرة وعمق حضاري وتراثي، وكرم وترحاب يرتبط بالحفاوة السعودية الأصيلة، والعديد من المعالم والمواقع والوجهات والتجارب السياحية المميزة التي تتفرد بها المملكة.