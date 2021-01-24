شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن توقعاته لحالة الطقس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من الأحد1442/6/11هـ يتراوح الارتفاع من درجتين إلى أربع على معظم المناطق مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدا على الشمالية والوسطى.

وأضاف " الحصيني ": " درجة الحرارة الصغرى الشمالية من صفر إلى درجتان والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية ".

وكان الحصيني توقع أن الكتلة القطبية ذات البرودة الشديدة على الحدود الشمالية وتبوك تمتد هذه الليلة على الجوف وحائل ثم القصيم مع رياح مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.

وأشار " الحصيني ": " هطلت أمطار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف من خفيفة إلى متوسطة ومطر ثلجي على مرتفعات تبوك "، متوقعا أن تمتد الكتلة الهوائية الباردة على أجزاء واسعة من المملكة ودول الخليج.

وتنبأ " الحصيني " أن تصل إلى بحر العرب وفي مقدمتها غبار متفاوتة وهذا جيد على المدى المتوسط لتوقعات الأمطار، مضيفا:" سجلت العاصمة الرياض حرارة عظمى " 26 "°C "، متوقعا أن تسجل العظمى" 18 "°C الخميس 1442/6/8هـ بإنخفاض قدره " 8 " °C.

وسوم: عبدالعزيز الحصيني، الطقس، الشمالية، درجات الحرارة