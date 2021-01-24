مقتل مواطن بطلق ناري في المدينة.. ومصادر «عاجل» تكشف تفاصيل الحادث

كشفت مصادر «عاجل» أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، باشرت، صباح أمس، حادث إطلاق نار في أحد الأحياء الواقعة غرب المدينة، أسفر عن مقتل مواطن تأثرًا بإصابته.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، إن أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، كانوا في منزل بأحد أحياء غرب المدينة المنورة، إلا أن أحدهم بادر إلى إطلاق النار؛ ما أودى بحياة مواطن.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية حضرت إلى مكان الواقعة بعد بلاغ من القاتل الذي تمَّ الإطاحة به، والعثور على 30 طلقة نارية حية في الموقع.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، تواصل تحقيقاتها لمعرفة دوافع الحادثة.