سلام يـا تـركي سـليـل السلاطـيـن حُـكـام دولـتـنـا لـهـم صِيـت عـالــي ‏يا سيّـدي في منصبـك قَـدْر عـاميـن وصارت مشاريعـن تفـوق الخَيالـي أميـرنـا والله على العـُسر والليـن يالـشّهْـم مـا تـغيّـرك سُـود الـليـالي والـمنـطـقـة في يـَــدْ ناسن حصيفين يِـرخّـصوا مـن شـانهـا كـل غـالـي وشبـابنـا اللي يَرجحـوا بالموازيـن بالـمنـطـقـة مـوجـود عــزّ الـرجـالـي وبالصيف يلْفونـا ربوعـن عزيزيـن لـن مـنْـطـقـتـنـا فـايـقـة بـالجَـمـالـي ‏ مِصْيـاف للقاصي ومنْ كـان دانـين وعـليـك يالسّودة نشـوف الخِـيَـالـي وأقْبـل من الشهـري تحـيّـة لغـاليـن مـنـظّـم الـقـيـفـان فـي ذا الـمـجـالـي وصلّـوا على محمد شفيع المياميـن واللــه كـمّــل دعْــوتــه بـالكـمـالـي * محمد عبدالله الشهري



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