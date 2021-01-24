مطار أبها الثاني عالميا في مواعيد الإقلاع والوصول

حصد مطار أبها المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات الصغرى على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول (OTP)، وفقا للتقرير الصادر من الموقع المتخصص في تقييم شركات الطيران (Official Airline Guide - OAG).

مشروعات تطويرية

شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، تدشين المشروعات التطويرية لمطار أبها الدولي. واطلع على كل الأعمال الإنشائية الأخرى التي يجري تنفيذها في مرافق المطار، لرفع طاقته الاستيعابية، وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي والزوار من داخل المملكة وخارجها.

مشروع تصميم

وقعت هيئة الطيران المدني مع شركة المهندسين الاستشاريين عقد مشروع تصميم مطار أبها‬ الجديد، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بطاقة استيعابية تقدر بـ8 ملايين مسافر سنويا.

مذكرة تفاهم

وقع مطار أبها مذكرة تفاهم مع جمعية الإعاقة الحركية بعسير (عازم)، لتوفير خدمات متنوعة لمرتادي المطار من ذوي الإعاقة الحركية، شملت خدمة النقل في المنطقة، وإعارة الكراسي المتحركة بالمطار.

بوابات إلكترونية

دشن مطار أبها‬ الدولي مشروع البوابات الإلكترونية في صالتي المغادرة والقدوم، وذلك ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى تسهيل إجراءات السفر، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، واستكمالا للمشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها حاليا في المطار.

ورشة تصميم

رعى أمير عسير‬ انطلاق أعمال ورشة تصميم مطار أبها الجديد‬، بحضور رئيس هيئة الطيران المدني وفريقه، وعدد من أهالي عسير، ورواد الفن والموهوبين.

فرضية استقبال

شهد الأمير تركي بن طلال تنفيذ فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس «كورونا» على متن طائرة قادمة لمطار أبها.

رخصة دولية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة التشغيل الدولي لمطار أبها، واعتماده مطارا دوليا حتى فبراير 2023، وذلك بعد تطبيقه الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها للمنظمة الدولية للطيران المدني، مما يسهم في رفع قيمة المطار السوقية، وجذب شركات الطيران الوطنية والأجنبية إليه، واستقباله رحلات من جميع أنحاء العالم.

- مطار أبها الثاني عالميا في الالتزام بمواعيد الإقلاع.

- مشروعات تطويرية تلبي احتياجات الأهالي والزوار.

- 8 ملايين مسافر سنوية الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد.

- تدشين البوابات الإلكترونية في المطار.

- اعتماد مطار أبها دوليا حتى 2023.